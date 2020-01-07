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زعيمة معارضة تركية لأردوغان: متى تتعقل وتخرج من سوريا وليبيا

زعيمة معارضة تركية لأردوغان: متى تتعقل وتخرج من سوريا وليبيا
http://almnatiq.net/?p=818388
المناطق_الرياض

شنت زعيمة حزب “الخير” التركي المعارض “ميرال أكشنار”، هجوما حادا على سياسة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الخارجية، لا سيما فيما يخص الأزمة السورية.
“وقالت أكشينار خلال مؤتمر للحزب بالعاصمة التركية أنقرة: “ماذا جنينا من التجربة السورية؟ لقد أنفقنا نحو 40 مليار دولار وعرضنا جيشنا لحروب أهلية في سوريا ليس لنا بها ناقة ولا جمل، ولا نعلم متى سننتهي منها”.
وأضافت: “يا سيد أردوغان، إذا لم تكن عقلانيا، فأنا مستعدة للذهاب إلى سوريا ومقابلة الأسد لحل هذه المشكلة”.
واعتبرت أكشينار أيضا أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا “سيزيد الأمر سوءا” وسيؤثر على تركيا بشكل سلبي.
وتابعت أكشنار هجومها على سياسات أردوغان قائلة: “أصبحت السياسة التركية الخارجية قائمة على الكراهية… عندما ننظر إلى كل هذا، نرى طموح أردوغان أن يصبح قائدا للشرق الأوسط، ونرى الكثير من الكراهية من جيراننا على الحدود”.
وتعهدت الزعيمة المعارضة بأن يستمر حزبها في معارضة “تلك اللهجات التي لا حصر لها حيال السياسات الخارجية”، مضيفة “سنحمي حقوق الأبرياء عن طريق تغيير تلك اللغة”.

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