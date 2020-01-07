إنطلاق مهرجان واعد بنادي الحي بالشفا

المناطق_عادل الزهراني

انطلق مهرجان واعد بنادي الحي الترفيهي التعليمي بمجمع الشفا بمحافظة الطائف يوم الاحد ، بإقامة عدد من الفعاليات والمسابقات ويشمل جميع المراحل الدراسية وذلك في مقر نادي الحي بالشفا

ويهدف المهرجان إلى استثمار أوقات الشباب والأطفال بالمفيد والترفيه الهادف خلال إجازة منتصف الفصل الأول وإكسابهم الخبرات الإيجابية التي تساعد على نمو شخصياتهم، ويشتمل على العديد من الفعاليات التي تنمي الإبداع والتميز الفردي لدى الشباب والأطفال ، بجانب مسابقات ومنها منشد واعد وخطاط واعد ورياضي واعد ومسابقة الرسم وبعض البرامج المصاحبه لهذا المهرجان .وكان ذلك بمشاركة أمانة محافظة الطائف

والرعاه الرسميون لجوائز المهرجان لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشفا وشركة أترابا المتطورة القابضة