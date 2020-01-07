دار الملاحظة الاجتماعية توجّه أبناءها بـملتقى الخيمة الشتوية

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أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جملة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية والاجتماعية والرياضية والمهنية والحياتية تحت مسمى ( ملتقى الخيمة الشتوية ) تزامناً مع اجازة منتصف العام الدراسي موجهة لابنائها نزلاء الدار الذين يقارب عددهم 200 حدث لشغل اوقاتهم بمايفيدهم .

وسيتم خلال هذا الملتقى استضافة العديد من المتخصصين بالنواحي الدينية والثقافية وكذلك المهتمين بالجوانب الاجتماعية طيلة ايام الإجازة.

ومنحت ادارة الدار ابناءها الثقة الكاملة في تفعيل الملتقى بدءاً باستقبال الضيوف وتقديم الضيافة لهم والمشاركة المباشرة في البرامج المعدة وانتهاءً بتوديعهم .

يأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنظمها دار الملاحظة لأبنائها على مدار العام بهدف تقويم سلوكهم وتوجيههم وإعادتهم أبناء فاعلين لخدمة المجتمع.