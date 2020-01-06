أمير عسير يكرّم بعض منسوبي الأمانة بعد إعادة تشغيل أرض مرمى النفايات الحديث

المناطق - عسير

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، خلال افتتاح الواجهة البحرية على ساحل الحريضة غرب عسير عدد من منسوبي أمانة المنطقة، وذلك نظير جهودهم في إعادة تشغيل أرض مشروع مرمى النفايات الحديث في أبها الحضارية، وذلك في وقت قياسي بعد تعطل دام لأكثر من خمس سنوات، حيث شكلت أمانة عسير فريقاً مختصاً بمتابعة الأمين الدكتور وليد الحميدي حيث تم استعادة تشغيل أرض المرمى التي تقدر مساحتها بأكثر من ١٥ مليون متراً مربعا تم على إثر ذلك إستئناف أعمال مشروع المرمى الحضاري.

يذكر أن مشروع المرمى يعتبر من أهم المشروعات التي تخدم البيئة بمنطقة عسير بإعتباره يواكب رؤية المملكة 2030 ، حيث يعتمد على تدوير النفايات بالطرق الحضارية الحديثة وإنتاج الطاقة والسماد الطبيعي وبعض المواد الأولية ومعالجة مخلفات البناء والأشجار والحفاظ على الموارد وتوفير الفرص الوظيفية، إضافة إلى أنه يقضي على إشكالية انبعاث الغازات التي قد تؤثر على البيئة في أبها الحضارية.