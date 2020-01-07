استعدادات تونسية عسكرية وأمنية وإغاثية للأسوأ في ليبيا

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المناطق - الرياض

وضعت السُلطات التونسية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال إغاثة المهاجرين واللاجئين خطة طوارئ لاستقبال الوافدين على تونس في حال تطور الوضع في ليبيا إلى الأسوأ.
وأكد المسؤول بالهيئة التونسية للهلال الأحمر منجي سليم أنّ الوضع حاليًا ما زال عاديًا ولم ترتفع وتيرة الوافدين على المعابر الحدودية التونسية.
وأوضح أنّ سيناريوهات الخطة التي وضعتها السلطات التونسية، تختلف حسب منسوب تدفق اللاجئين والفارين المحتملين من الحرب في حال تطور الوضع إلى الأسوأ على التراب الليبي، وتشمل مجالات السكن والصحة والتغذية وحماية الأطفال، لآلاف الوافدين، مؤكدًا أنّه في حال دعت الظروف لإقامة مخيّم فسيكون في محافظة تطاوين الحدودية بعيدًا عن جبهات الحرب في القطر الليبي.
وأشار سليم في ذات السياق، إلى أنّ قوات الجيش والأمن التونسيين في حالة تأهب واستعداد تام لأي طارئ على كامل الشريط الحدودي الصحراوي.

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