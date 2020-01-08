“قصة المكان” متحف سينمائي يروي تاريخ المدينة المنورة

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يعيش زوار المدينة المنورة بالقرب من المسجد النبوي وعبر متحف ” قصة مكان” التي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة أجواء تاريخية من خلال عرض سينمائي يرتبط بسيرة المصطفى – صلى الله علية وسلم – عبر تقنية ثلاثي الابعاد، وذلك بجادة قباء غرب المسجد النبوي.

ويتميز المتحف السينمائي بتناول قصص متنوعة عن هجرة الرسول الكريم إلى يثرب والأماكن المقدسة والتاريخية التي ارتبطت بسيرة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – عبر ثمانية لغات مختلفة “العربية, الأوردية، والباكستانية، والماليزية، والإندونيسية، التركية، والهندية، الفرنسية، والإنجليزية” لإثراء التجربة الثقافية والإنسانية لجميع المسلمين الزوار والمقيمين بالمدينة المنورة.

من جهتهم أكد عدد من الزوار على اختلاف جنسياتهم أهمية مثل هذه المواقع لترسيخ المعلومة التاريخية للأماكن المقدسة وتوظيف التقنية في ترسيخها، معبرين عن شكرهم للقائمين على هذا الصرح.

يذكر أن المتحف يستقبل زواره من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً ومن الساعة 4.30 عصراً حتى الساعة 12 مساءً، ويمكن الحجز عبر موقع المتحف الإلكتروني www.qisatalmkan.com.