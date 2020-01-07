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“الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة

“الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة

أبرز المواد
أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه

أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه

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بلدية الجبيل تنجز مشروع تطوير وتأهيل طريق الملك عبد العزيز

بلدية الجبيل تنجز مشروع تطوير وتأهيل طريق الملك عبد العزيز

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غرفة الأحساء تُنظّم ورشة “مشاركة القطاع الخاص في تنظيم الغذاء الصحي”

غرفة الأحساء تُنظّم ورشة “مشاركة القطاع الخاص في تنظيم الغذاء الصحي”

المنطقة الشرقية

“الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة

“الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة
http://almnatiq.net/?p=818441
المناطق - الرياض

أعلنت وزراة الصحة استحداث حساب في منصة ” تويتر” للتوعية الصحية، حيث تعتبر المنصة الرئيسية لتوعية الصحية بعنوان “عش بصحة”وذلك عبر الرابط .https://twitter.com/Livewell_MOH
وتهدف الصحة من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة وسيشتمل على جملة من الموضوعات الصحية المتنوعة من الطفولة حتى المسنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزراة التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة وتغيير الأنماط والسلوكيات البشرية الخاطئة، واستمرارًا للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والتخفيف من عبء المراضة تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030 .

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