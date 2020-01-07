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“الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة

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أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه

أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه

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المنطقة الشرقية

أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه

أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه
http://almnatiq.net/?p=818444
بقيق - المناطق

زار معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس الاثنين، موقع مهرجان “سفاري بقيق” في نسخته الرابعة، وتفقد الخدمات البلدية للمهرجان الذي يقام خلال إجازة منتصف العام، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية ، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

ورافق معاليه خلال الجولة محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي ووكلاء الأمين ورؤساء البلديات وعدد من مديري الأقسام في أمانة المنطقة الشرقية ورجال أعمال والمنظمين للمهرجان.

حيث تجول الجبير والوفد المرافق معه على أركان المهرجان واطلع على الخدمات المقدمة وتجهيزات البلديات بالمحافظة للمهرجان، كما استمع لشرح مفصل عن أبرز ما يقدم خلال إقامة المهرجان لزواره من المنطقة والقادمين من خارج المنطقة الشرقية ومن دول الخليج.

واطلع الجبير على عروض الفروسية والهجن والسيارات الكلاسيكية وعروض الفنون الشعبية التي تقدم بمشاركات متنوعة من عدد من مناطق المملكة بالإضافة إلى عروض شعبية من دول الخليج العربي، كما زار أركان الأسر المنتجة، وخيام الجهات الحكومية المشاركة وخيمة شركة أرامكو السعودية.

وأكد المهندس الجبير في تصريح صحفي أن أمانة المنطقة الشرقية سخرت جميع الإمكانيات لدعم وتجهيز المهرجان من خلال مشاركة بلدية محافظة بقيق والبلديات التابعة للأمانة في جميع مراحل التجهيز وتهيئة البنية التحتية، بغرض إنجاحه والخروج بصورة مشرفة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الأمانة وجميع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لإبراز الهوية السياحية في المنطقة الشرقية.

وفي ختام الزيارة كرم المهندس الجبير عدد من المسؤولين ورجال الاعمال الداعمين وقيادات الأمانة وبعض رؤساء البلديات ورئيس بلدية بقيق والبلديات التابعة لها ، خلال مشاركتهم في المهرجان

يُشار إلى أن الهيئة تُنفّذ استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي التي تهدف إلى تخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون المشبعة والمتحوّلة، وتوعية وتهيئة مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية لتخفيض محتوى منتجاتهم الغذائية من الملح والسكر والدهون المشبعة والمتحوّلة، ووضع السعرات الحرارية في قوائم المطاعم والمقاهي.

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