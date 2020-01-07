بلدية الجبيل تنجز مشروع تطوير وتأهيل طريق الملك عبد العزيز

الجبيل - المناطق

أنجزت بلدية محافظة الجبيل مشروع تطوير وتأهيل طريق الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بطول 8,5 كم وجاري تنفيذ تطوير شارع الملك فيصل الشرقي ،وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية تولي مشاريع التطوير والتأهيل اهتمامًا كبيرًا لما لها من دور فعّال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والجمالية ، جدير بالذكر أن الشارع يعاد تطويره بعد الهبوطات والنتوءات التي ظهرت فيه بمواقع متفرقة وتلف بعض جوانبه خصوصا وأنه الشريان الرئيسي من الجهة الجنوبية للمحافظة وأن الأعمال التي قامت بها البلدية في طريق الملك عبدالعزيز شملت أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة كما أن أعمال الصيانة في شارع الملك عبدالعزيز شملت أعمال دهان خطوط المرور والبردورات ويأتي المشروع ضمن المشاريع التي تقوم بها البلدية استمرارا لجهودها في رفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة ، كما بين المهندس نايف الدويش بأن البلدية تقوم بتأهيل بعض شوارع المحافظة بالصيانة الشاملة من سفلتة ومعالجة بعض الحفر الموجودة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية لتحسين المشهد الحضري والإصحاح البيئي لأحياء المحافظة بهدف إغلاق بعض الحفر بالشوارع وإصلاح التشققات ضمن خطة البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية والحرص على تنفيذ أعمال السلامة المرورية في هذه الطرق كافة بعدد من الأحياء والمخططات التابعة .

وأشار الدويش إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها..لافتا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تطوير وإعادة تأهيل كامل شوارع محافظة الجبيل وتوابعها معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة .

ودعا المواطنين والمقيمين بمحافظة الجبيل إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940