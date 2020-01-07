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“الأرصاد” : تقلبات جوية على بعض المناطق تبدأ من الغد حتى السبت المقبل

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“الأرصاد” : تقلبات جوية على بعض المناطق تبدأ من الغد حتى السبت المقبل

“الأرصاد” : تقلبات جوية على بعض المناطق تبدأ من الغد حتى السبت المقبل
http://almnatiq.net/?p=818454
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة.
وبّين تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الباحة وعسير وجازان والمرتفعات الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة اعتباراً من يوم غدٍ إلى يوم الجمعة، فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها, والتي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة.
كما لا يستبعد التقرير تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك تشمل اللوز وعلقان والظهر والديسة، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية تشمل طريف والقريات وحزم الجلاميد من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت.
وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة تنخفض على معظم مناطق المملكة اعتباراً من مساء يوم الخميس، قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، بينما تصل إلى الصفر المئوي على الأجزاء الشمالية لمنطقة القصيم والرياض.

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