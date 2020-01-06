احدث الأخبار

أمير القصيم يطلع على مبادرة تطوير إجراءات الأداء بالإمارة
منطقة القصيم
 “الأرصاد” : تقلبات جوية على بعض المناطق تبدأ من الغد حتى السبت المقبل
أبرز المواد
 “الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه
المنطقة الشرقية
 بلدية الجبيل تنجز مشروع تطوير وتأهيل طريق الملك عبد العزيز
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظّم ورشة “مشاركة القطاع الخاص في تنظيم الغذاء الصحي”
المنطقة الشرقية
 ارتفاع سعر الذهب بنسبة 1.90 %
أبرز المواد
 استعدادات تونسية عسكرية وأمنية وإغاثية للأسوأ في ليبيا
أبرز المواد
 على الأراضي السعودية.. برشلونة بكامل نجومه في رحلة الدفاع عن لقبه
أبرز المواد
 المرصد الوطني للعمل يدشن مركز دعم صنع القرار لسوق العمل
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعلن الفائزين بجوائز مسابقة حواركم في موسمها الثاني
أبرز المواد
 أمير عسير يكرّم بعض منسوبي الأمانة بعد إعادة تشغيل أرض مرمى النفايات الحديث
منطقة عسير
أمير القصيم يطلع على مبادرة تطوير إجراءات الأداء بالإمارة

أمير القصيم يطلع على مبادرة تطوير إجراءات الأداء بالإمارة

منطقة القصيم
“الأرصاد” : تقلبات جوية على بعض المناطق تبدأ من الغد حتى السبت المقبل

“الأرصاد” : تقلبات جوية على بعض المناطق تبدأ من الغد حتى السبت المقبل

أبرز المواد
“الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة

“الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة

أبرز المواد
أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه

أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يطلع على مبادرة تطوير إجراءات الأداء بالإمارة

أمير القصيم يطلع على مبادرة تطوير إجراءات الأداء بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=818457
المناطق / بريدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, على مبادرة تطوير إجراءات الأداء, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل الأمارة المساعد للحقوق صالح البرادي.

واستمع سموه من صاحب المبادرة سامي بن يوسف المشيقح, عن تفاصيل المبادرة والمرتبطة في تصميم عدد من البرامج الخادمة لتعزيز سهولة الإجراءات في التعاميم والتعليمات لوكالة الحقوق بإمارة المنطقة, وعدد من التصاميم للنماذج الإجرائية للحقوق, وبرنامج دراسة التعاميم الواردة والتأكد من فهم ما تنص عليه من توجيهات لخدمة المواطنين والمواطنات, والتي تساهم في خلق روح الفريق الواحد بين الموظفين, مبيناً على أن دعم سمو أمير المنطقة هو أكبر حافز لتعزيز وتطوير كافة إجراءات العمل وفق مبدأ خدمة المواطن أولاً.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بمبادرة تطوير إجراءات الأداء, مثنياً على الجهود المقدمة من خلال كل عمل معزز لخدمة المواطنين والمواطنات, والمساهمة في خلق بيئة انجاز بناءة تنعكس على الجودة والإتقان والسرعة والسهولة للتيسير على المراجعين والموظفين ورفع معدل الأداء وفق الأنظمة والتعليمات, منوهاً سموه بما تتلقاه كافة القطاعات من دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للوصول إلى تحقيق أعلى معدلات الإتقان في العمل وخدمة المراجعين بروح التكاتف بين كافة أبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

روابط ذات صلة

ضبط مقيمٍ تورط بقتل مواطن طعناً إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بـ عنيزة

ضبط مقيمٍ تورط بقتل مواطن طعناً إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بـ عنيزة
أمير القصيم يلتقي سفير سيرلانكا لدى المملكة

أمير القصيم يلتقي سفير سيرلانكا لدى المملكة
جامعة القصيم تناقش توجهات خطتها الاستراتيجية في المجالات التقنية المعلوماتية

جامعة القصيم تناقش توجهات خطتها الاستراتيجية في المجالات التقنية المعلوماتية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*