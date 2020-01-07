احذر ذاكرة “غوغل” ومنصاته .. تسجل كل معلوماتك

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http://almnatiq.net/?p=818469
المناطق - وكالات

قد تجده أمرا مسلياً أنك قبل عشر سنوات فتحت «يوتيوب» وشاهدت أحد مسلسلات الأبيض والأسود 12 مرة في يوم واحد.
هذه معلومة ربما لا تفضل مشاركتها مع أصدقائك في المكتب، لكن غوغل لديه هذه المعلومة في سجلاته، ضمن معلومات أخرى عنك، حتى بعض ما دفعك فضولك إلى استكشافه عبر غوغل.
وقد لا يدرك الكثير من الناس أنّ غوغل يسجل ليس فقط أنشطتك عبر منصاته مثل «كروم وغوغل بلاي وجي ميل» ولكن أيضا كل شيء له صلة بحساب غوغل.
فمثلا يعرف كم مرة فتحت نيتفليكس، وجميع الألعاب التي تلعبها على هاتفك الجوال، وكم من مرة فتحت فيها «فيسبوك» أمس، ويسجل كذلك عادات مشاهدتك للفيديوهات «غير اللائقة»، حتى لو تم ذلك عبر ما يسمى بالمتصفح «المتخفي».
أحد مستخدمي خدمات غوغل تتبع خيطا يفترض أن يقوده لما كان يفكر فيه قبل 10 أعوام، بناء على سجلات غوغل؛ حيث تحتفظ خوادم غوغل بكميات لا يمكن تصديقها من البيانات.
ولكي ترى سجلاتك، فقط أدخل إلى «Google My Activity»، وإذا ما كان هاتفك متصلاً بالتوازي مع حسابك على غوغل، فسوف تندهش حين ترى أنّ غوغل كذلك يسجل كم مرة وفي أي الأوقات كنت تستخدم كاميرا هاتفك وجميع تطبيقاتك.
يمكنك تنقية النتائج وفقا للبيانات والتواريخ اعتبارا من يناير (كانون الثاني) عام 2009 وحتى يناير 2010 لترى ماذا كنت تفكر فيه خلال العقد الماضي.
ولكن ما السبب الذي يجعل غوغل يحتفظ بأنشطتك في سجلاته؟
وفقا لمسؤولي المنصة الإلكترونية العملاقة، فإنّ «My Activity» هو مكان مركزي يعرض ويدير الأنشطة التي من بينها الكلمات والعبارات التي كنت تستخدمها في البحث، والمواقع الإلكترونية التي زرتها والفيديوهات التي شاهدتها وجميع أنشطتك حيث خُزّنت عندما سجلت دخولك إلى حسابك على غوغل.
ويصبح هذا مفيدا عندما تنفذ عمليات بحث يمكن تنسيقها وفقا لاهتماماتك وأنشطتك وأنماط سلوكياتك، كما أنّه يؤثر على أشكال الإعلانات التي تشاهدها على متصفحك، وهي الإعلانات التي تُعرض وفقا لبياناتك الشخصية واتجاهات تفكيرك.
هل سبق لك أن استعرت هاتف شخص آخر ولاحظت كيف أنّه مختلف عندما تتصفحه وتنفذ بحثك عبر منصات «كروم» و«يوتيوب» و«غوغل»، ويرجع ذلك لأن خوارزميات غوغل مصممة وفقا لأنشطة المستخدم وعاداته.
ولكن انتظر.. يمكنك حذف جميع هذه البيانات إذا ما أردت.
هناك طريقتان للحذف من «Google My Activity» الأولى من خلال الحذف يدويا وواحدة بعد الأخرى، أمّا الطريقة الثانية فهي عن طريق حذف جميع الأنشطة التي قمت بها.
وفي الحالتين تدخل إلى حسابك على غوغل ثم تختار Data & personalization من ثم في قائمة Activity and timeline انقر على My Activity ثم اتبع الخطوات نحو الحذف واحدة بعد الأخرى أو بحذف جميع الأنشطة.

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