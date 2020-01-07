احدث الأخبار

وزير الثقافة يثمن قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني إلى وزارة الثقافة
أبرز المواد
 كفى توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر السجائر
أبرز المواد
 “محاكم التنفيذ” تباشر 114 حكمًا أجنبيًا بقيمة 400 مليون ريال
أبرز المواد
 الوسط الرياضي ينعي خميس العويران
أبرز المواد
 احذر ذاكرة “غوغل” ومنصاته .. تسجل كل معلوماتك
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يُجدد التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على مبادرة تطوير إجراءات الأداء بالإمارة
منطقة القصيم
 “الأرصاد” : تقلبات جوية على بعض المناطق تبدأ من الغد حتى السبت المقبل
أبرز المواد
 “الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يزور سفاري بقيق ويتفقد الخدمات البلدية فيه
المنطقة الشرقية
 بلدية الجبيل تنجز مشروع تطوير وتأهيل طريق الملك عبد العزيز
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظّم ورشة “مشاركة القطاع الخاص في تنظيم الغذاء الصحي”
المنطقة الشرقية
وزير الثقافة يثمن قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني إلى وزارة الثقافة

وزير الثقافة يثمن قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني إلى وزارة الثقافة

أبرز المواد
كفى توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر السجائر

كفى توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر السجائر

أبرز المواد
“محاكم التنفيذ” تباشر 114 حكمًا أجنبيًا بقيمة 400 مليون ريال

“محاكم التنفيذ” تباشر 114 حكمًا أجنبيًا بقيمة 400 مليون ريال

أبرز المواد
الوسط الرياضي ينعي خميس العويران

الوسط الرياضي ينعي خميس العويران

أبرز المواد

الوسط الرياضي ينعي خميس العويران

الوسط الرياضي ينعي خميس العويران
http://almnatiq.net/?p=818472
المناطق - متابعات

نعت الجماهير الرياضية، خميس العويران لاعب المنتخب السعودي والهلال السابق الذي وافته المنية، الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.
ويعد اللاعب الراحل من أبرز النجوم الذين كتبوا اسمهم بحروف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية ونادي الهلال بشكل خاص والذي تدرج في فئاته السنية منذ عام 1987 وحتى العام 2001 الذي شهد انتقاله إلى نادي الاتحاد.
وعلى الصعيد الدولي مثل خميس العويران المنتخب السعودي قرابة الـ15 عاماً حقق فيها العديد من الألقاب والمشاركات العالمية حيث توج مع الأخضر بلقب كأس آسيا 1996، وشارك في نهائيات كأس العالم في فرنسا عام 1998 وكأس العالم 2002 في كوريا واليابان.
العويران قاد وسط الهلال لمدة 10 أعوام أعوام وكانت مسيرته حافلة بالبطولات والإنجازات الرياضية، حيث حقق خلال الـ10 أعوام قرابة الـ15 بطولة تنوعت ما بين المحلية والخليجية والعربية والقارية، وبعد انتقاله إلى الاتحاد ساهم في فوز الأخير بلقب دوري أبطال آسيا 2005 كما ساهم في تحقيقه العديد من الألقاب المحلية.

روابط ذات صلة

وزير الثقافة يثمن قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني إلى وزارة الثقافة

وزير الثقافة يثمن قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني إلى وزارة الثقافة
كفى توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر السجائر

كفى توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر السجائر
“محاكم التنفيذ” تباشر 114 حكمًا أجنبيًا بقيمة 400 مليون ريال

“محاكم التنفيذ” تباشر 114 حكمًا أجنبيًا بقيمة 400 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*