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“محاكم التنفيذ” تباشر 114 حكمًا أجنبيًا بقيمة 400 مليون ريال

“محاكم التنفيذ” تباشر 114 حكمًا أجنبيًا بقيمة 400 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=818475

كشفت وزارة العدل، أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 114 طلبًا لاستعادة نحو 400 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441 هـ.
وأكدت الوزارة، أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
وأشارت إلى أن المملكة مشاركة ضمن اتفاقية “نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها”، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

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