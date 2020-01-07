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كفى توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر السجائر

كفى توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر السجائر
http://almnatiq.net/?p=818478
المناطق - الطائف

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف برنامج جيل للفصل الدراسي الأول وذلك بتوعية اكثر من 8 آلاف طالب بالمدارس والمجمعات التعليمية بالمحافظة.
وأوضح مدير جمعية كفى الطائف الأستاذ عادل رشيد قاسم أن فريق كفى زار خلال الثلاث الاشهر الماضية 42 مدرسة ومجمعا تعليميا بالطائف حيث استفاد من البرنامج التوعوي  8688 طالبا ، توجه العشرات منهم إلى عيادات كفى الثابتة لتلقي العلاج معلنين اقلاعهم عن التدخين ومشتقات التبغ.
وبين مدير كفى الطائف أن البرنامج التوعوي ( جيل ) يقام بناء على شراكة مستدامة بين إدارة التعليم بالطائف و جمعية كفى منذ خمسة أعوام و يستهدف  شريحة مهمة و هم  الطلاب ، مقدما شكره لمدير التعليم بالطائف الأستاذ طلال اللهيبي و منسوبي  التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم  على تعاونهم وتفاعلهم مع برامج الجمعية لتحقيق رسالتها السامية.

 

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