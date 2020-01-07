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بلدية القريات تسلم عدد من قطع الأراضي لوزارة الإسكان

بلدية القريات تسلم عدد من قطع الأراضي لوزارة الإسكان
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الجوف - محمد الحسن

بتوجيه من سعادة امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، ومتابعة من رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري سلمت بلدية محافظة القريات عدداً من قطع الأراضي لوزارة الإسكان(الإسكان التنموي ) والتي بلغت مساحتها 28،520 م2، بحضور رئيس بلدية محافظة القريات المكلف عبدالله سمران العازمي ومدير مكتب رئيس البلدية الاستاذ معجب بن علي الغامدي ومدير ادارة الأراضي  أنور بن مدالله الشراري، فيما مثل فرع وزارة الإسكان بالمحافظة الاستاذ سليمان هزيل الشراري.

وأوضح سعادة رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن بلدية محافظة القريات ستقدم التسهيلات كافة لفرع وزارة الإسكان وتراعي جميع الاحتياجات ومعالجة العوائق، وبذل أقصى جهود التعاون.

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