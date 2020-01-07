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المطالبة بتنفيذ طريق الجوف طريف

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المطالبة بتنفيذ طريق الجوف طريف

المطالبة بتنفيذ طريق الجوف طريف
http://almnatiq.net/?p=818500
الجوف - محمد الحسن

طالب عدد من أهالي منطقة الجوف و أهالي محافظة طريف تنفيذ طريق الجوف طريف والذي يربط محافظة طريف بمنطقة الجوف دومة الجندل حيث يختصر المسافة من 400 كليو متر إلى 150 كليو متر حيث يجعل من محافظة طريف قريبة من مناطق وسط السعودية  .

ويرجو محمد الاشجعي و عبدالعزيز العتيبي أن يشاهدوا تحرك في تنفيذ طريق الجوف طريف والذين أطلقوا عليه المشروع الحلم  والذي سيجعل محافظة طريف قريبه ومرتبطة بمدن شمال و وسط المملكة .

وبحث مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عدة موضوعات تخص النقل مع معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر وكان من أبرزها السعي في تشغيل محطة قطار القريات  و معالجة ما تضرر من سكة القطار من سيول السنة الماضية ، و تطوير أيضا مطاري الجوف و القريات  .
وطالب بعض المسافرين إطلاق تطبيق لشراء تذاكر القطار بكل يسر و سهولة حيث ما زال التطبيق بطيء و يحتاج تطوير ، وايضا زيادة عدد الرحلات فلا يوجد إلا رحلة ليلية واحدة بالأسبوع  راجين إضافة عدد من الرحلات مع أهمية تشغيل محطة القريات ومؤكدين أهمية إضافة خطوط سير جديدة من وإلى مطار الجوف منها الدمام و المدينة المنورة و حفر الباطن  .

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