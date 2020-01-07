احدث الأخبار

الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين
أبرز المواد
 المطالبة بتنفيذ طريق الجوف طريف
منطقة الجوف
 أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية
منطقة الرياض
 ألمانيا: إيران مسؤولة عن التصعيد والتوتر بالمنطقة
أبرز المواد
 بلدية القريات تسلم عدد من قطع الأراضي لوزارة الإسكان
منطقة الجوف
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8198.97 نقطة
أبرز المواد
 وزير الثقافة يثمن قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني إلى وزارة الثقافة
أبرز المواد
 كفى توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر السجائر
أبرز المواد
 “محاكم التنفيذ” تباشر 114 حكمًا أجنبيًا بقيمة 400 مليون ريال
أبرز المواد
 الوسط الرياضي ينعي خميس العويران
أبرز المواد
 احذر ذاكرة “غوغل” ومنصاته .. تسجل كل معلوماتك
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يُجدد التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها
أبرز المواد
الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين

الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين

أبرز المواد
المطالبة بتنفيذ طريق الجوف طريف

المطالبة بتنفيذ طريق الجوف طريف

منطقة الجوف
أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية

أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية

منطقة الرياض
ألمانيا: إيران مسؤولة عن التصعيد والتوتر بالمنطقة

ألمانيا: إيران مسؤولة عن التصعيد والتوتر بالمنطقة

أبرز المواد

الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين

الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=818503
المناطق - واس

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني تطبيق وثائق التأمين الصحي على القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة متعددة الأغراض كالسياحة والعمل وزيارة الأقارب.
وقال المتحدث بأسم المجلس ياسر المعارك: “إن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع رؤية المملكة (2030) ،التي تضمنت رفع مستوى الخدمات الصحية لزوار الحرمين الشريفين منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة و حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك، مبيناً أن وثيقة التأمين الصحي تقدم خدمات الرعاية الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى 100 ألف ريال لكل معتمر.
وأوضح المعارك، أن إعداد وثيقة التأمين للمعتمرين تمت بالتعاون مع برنامج ضيوف الرحمن ومن خلال شركات التأمين الصحي المؤهلة، لافتاً إلى أن المجلس قام بالتنسيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف التأكيد على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمعتمرين بحسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالمعتمرين ورفع المطالبات إلى شركات التأمين وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وأشار إلى أن المجلس يقدم خدمة الاستعلام عن حملة وثائق التأمين الصحي للقادمين إلى المملكة بغرض العمرة أو الزيارة عبر البوابة الالكترونية الخاصة به (www.cchi.gov.sa) والاطلاع على معلومات التأمين باستخدام رقم الحدود الخاص بالزائر، كما إضافة إلى توفير باقة من قنوات الاتصال من أجل التواصل مع الأمانة العامة من بينها الرقم الموحد: 920001177 والبريد الإلكتروني: [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchi.ksa.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية

أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية
ألمانيا: إيران مسؤولة عن التصعيد والتوتر بالمنطقة

ألمانيا: إيران مسؤولة عن التصعيد والتوتر بالمنطقة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8198.97 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8198.97 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*