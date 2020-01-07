وزير الخارجية العماني من طهران : سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه

وزير الخارجية العماني من طهران : سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه

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وزير الخارجية العماني من طهران : سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه

وزير الخارجية العماني من طهران : سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه
http://almnatiq.net/?p=818506
المناطق - وكالات

أكد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، يوسف بن علوي، الثلاثاء، أن السلطنة تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك عقب مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية في مطار بغداد الجمعة.

وقال في منتدى طهران للحوار الإقليمي المنعقد بمكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء،”إن الأميركيين وفي اتصالاتهم الدائمة بنا، يسعون باستمرار إلى الحد من التوتر، ونحن أيضا نسعى جميعاً على تحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة”، وفق ما نقلته وكالة “ارنا”.

كما أضاف بن علوي “في البداية أتقدم بأحر التعازي إلى أخي العزيز محمد جواد ظريف، بمناسبة شهادة القائد قاسم سليماني” حسب تعبيره.

‎وقال: “نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع، القائد سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية، ونطلب من الله أن يرحمه وأن يرحم جميع الشهداء”.

‎وصرح وزير الخارجية العماني، “يسعدني أن أكون جزءاً من هذا الجهد المشترك من خلال منتدى حوار طهران لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وأنا واثق من أن إيران تتقدم باتجاه تحقيق الأمن، وبذلت هذه الجهود باستمرار، نحن في سلطنة عمان شركاء مع إيران في هذه الجهود، حققت هذه الشراكة حتى الآن أهم الخطوات”.

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