أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي غداً

أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي غداً

منطقة تبوك
وزير الخارجية العماني من طهران : سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه

وزير الخارجية العماني من طهران : سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه

أبرز المواد
الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين

الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين

أبرز المواد
المطالبة بتنفيذ طريق الجوف طريف

المطالبة بتنفيذ طريق الجوف طريف

منطقة الجوف

أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي غداً

أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي غداً
http://almnatiq.net/?p=818509
المناطق - تبوك

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً, حفل تسليم الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية بالمنطقة، واكتمال تسليم 635 أسرة لمساكنهم بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.
وستشهد المناسبة انضمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لمبادرة تطوع الإسكان، تحفيزا لتطوع الإسكان وللإسهام بتحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول الى مليون متطوع, وتكريم جمعيات المنطقة المساهمة بتسليم الأسر لمساكنهم، وفرق التطوع المشارك بالتسليم.
يذكر أن سمو أمير المنطقة، يرأس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة والمناط بها تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياج الأسر المستحقة بالإسكان التنموي من الوحدات السكنية من خلال التكامل والشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات وبمشاركة المتطوعين من أبناء المنطقة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 
لقاء للمخلصين الجمركيين بغرفة تبوك الاثنين القادم

لقاء للمخلصين الجمركيين بغرفة تبوك الاثنين القادم
فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك يفعّل مبادرة “اعرف حقك”

فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك يفعّل مبادرة “اعرف حقك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*