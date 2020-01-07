أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي غداً

المناطق - تبوك

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً, حفل تسليم الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية بالمنطقة، واكتمال تسليم 635 أسرة لمساكنهم بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وستشهد المناسبة انضمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لمبادرة تطوع الإسكان، تحفيزا لتطوع الإسكان وللإسهام بتحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول الى مليون متطوع, وتكريم جمعيات المنطقة المساهمة بتسليم الأسر لمساكنهم، وفرق التطوع المشارك بالتسليم.

يذكر أن سمو أمير المنطقة، يرأس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة والمناط بها تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياج الأسر المستحقة بالإسكان التنموي من الوحدات السكنية من خلال التكامل والشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات وبمشاركة المتطوعين من أبناء المنطقة.