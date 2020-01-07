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أمير تبوك يستقبل القنصل المصري لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل القنصل المصري لدى المملكة
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المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، قنصل جمهورية مصر العربية لدى المملكة  هشام فتحي مصطفى  الذي يزور المنطقة حالياً.
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالقنصل المصري , متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب القنصل المصري عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك، مشيدا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.
وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من القنصل المصري  لدى المملكة.

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