خالد بن سلمان: ناقشت مع ترمب جهود مواجهة التحديات الإقليمية

المناطق - وكالات

التقى نائب وزير الدفاع ، الأمير خالد بن سلمان، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، في البيت الأبيض.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه نقل رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ترمب.

كما ناقش الأمير خالد بن سلمان مع ترمب، الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبحث معه التنسيق والتعاون بين السعودية وأميركا.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على “تويتر”: “بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاملاً رسالة من سموه، كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية”.

وقد التقى الأمير محمد بن سلمان، اليوم، وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وناقش معه التحديات المشتركة.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “التقيت اليوم وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا بالتعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين”.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد أعرب، أمس الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن، مضيفاً في تغريدات نشرها على “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

كما بحث الأمير مع الوزير الأميركي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدوره، رحب بومبيو بزيارة الأمير خالد بن سلمان، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين لمواجهة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة.