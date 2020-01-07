احدث الأخبار

أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري
أبرز المواد
 المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يدين تدخل تركيا في ليبيا
أبرز المواد
 خالد بن سلمان: ناقشت مع ترمب جهود مواجهة التحديات الإقليمية
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل القنصل المصري لدى المملكة
منطقة تبوك
 التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يوقع بعد غدٍ مذكرة تعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي غداً
منطقة تبوك
 وزير الخارجية العماني من طهران : سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه
أبرز المواد
 الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين
أبرز المواد
 المطالبة بتنفيذ طريق الجوف طريف
منطقة الجوف
 أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية
منطقة الرياض
 ألمانيا: إيران مسؤولة عن التصعيد والتوتر بالمنطقة
أبرز المواد
 بلدية القريات تسلم عدد من قطع الأراضي لوزارة الإسكان
منطقة الجوف
أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري

أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري

أبرز المواد
المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يدين تدخل تركيا في ليبيا

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يدين تدخل تركيا في ليبيا

أبرز المواد
خالد بن سلمان: ناقشت مع ترمب جهود مواجهة التحديات الإقليمية

خالد بن سلمان: ناقشت مع ترمب جهود مواجهة التحديات الإقليمية

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل القنصل المصري لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل القنصل المصري لدى المملكة

منطقة تبوك

أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري

أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري
http://almnatiq.net/?p=818525
المناطق - واس

قالت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إنه إلحاقًا لإعلانات الشركة بتاريخ 10 ديسمبر و17 ديسمبر و24 ديسمبر و31 ديسمبر 2019م، فتعلن الشركة عن استلامها إشعارًا إلحاقيًا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية (“مدير الاستقرار السعري”)، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر (“الطرح”) الذي يتضمن الإعلان الرابع خلال مدة الاستقرار السعري.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا الإعلان تضمن عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن.
ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري بنهاية يوم 9 يناير 2020م، مع العلم بأن مدة الاستقرار السعري لطرح أسهم أرامكو السعودية حُدّدت بالفترة من 11 ديسمبر 2019م إلى 9 يناير 2020م.
وكانت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية بصفتها “مدير الاستقرار السعري” عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

روابط ذات صلة

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يدين تدخل تركيا في ليبيا

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يدين تدخل تركيا في ليبيا
خالد بن سلمان: ناقشت مع ترمب جهود مواجهة التحديات الإقليمية

خالد بن سلمان: ناقشت مع ترمب جهود مواجهة التحديات الإقليمية
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يوقع بعد غدٍ مذكرة تعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يوقع بعد غدٍ مذكرة تعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*