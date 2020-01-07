نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين

المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض ،اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين .

كما التقى سمو نائب وزير الدفاع ، كلاً من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو, ومعالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر, ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار.

وأعرب سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.