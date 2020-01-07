احدث الأخبار

أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكييناستقبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض ،اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع. وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين . كما التقى سمو نائب وزير الدفاع ، كلاً من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو, ومعالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر, ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار. وأعرب سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.
أبرز المواد
 بومبيو: سليماني لم يكن في العراق بمهمة دبلوماسية
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يلتقي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني
أبرز المواد
 “مصر للطيران” تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بالقبض على شخص وصف أهالي أحدى محافظات المملكة بالخيانة
أبرز المواد
 وزارة الخدمة المدنية تعلن خطط إستراتيجية وبرامج تدريبية لرفع مستوى الأداء الوظيفي في القطاع العام
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يرفض الخطط العسكرية التركية في ليبيا
أبرز المواد
 وفد دولي يزور المحكمة العمالية بالرياض ويطلع على تجربتها القضائية
منطقة الرياض
 أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري
أبرز المواد
 المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يدين تدخل تركيا في ليبيا
أبرز المواد
 خالد بن سلمان: ناقشت مع ترمب جهود مواجهة التحديات الإقليمية
أبرز المواد
أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!

أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!

أبرز المواد
نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكييناستقبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض ،اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع. وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين . كما التقى سمو نائب وزير الدفاع ، كلاً من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو, ومعالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر, ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار. وأعرب سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.

نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكييناستقبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض ،اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع. وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين . كما التقى سمو نائب وزير الدفاع ، كلاً من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو, ومعالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر, ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار. وأعرب سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.

أبرز المواد
بومبيو: سليماني لم يكن في العراق بمهمة دبلوماسية

بومبيو: سليماني لم يكن في العراق بمهمة دبلوماسية

أبرز المواد
خالد بن سلمان يلتقي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني

خالد بن سلمان يلتقي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني

أبرز المواد

أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!

أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!
http://almnatiq.net/?p=818553
المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة الأسترالية نيتها قتل أكثر من 10آلاف جمل، لأسباب متعلقة بالاحتباس الحراري، الذي أدى إلى حرائق ضخمة خلال الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن مواقع أسترالية، قولها إن قتل الجمال سيتم عبر إطلاق الرصاص عليها بواسطة رماة محترفين.

ولفتت إلى أن عملية القتل الجماعي ستتم عبر الرماة الذين سيحلقون فوق تجمعات الجمال، بواسطة طائرات هليكوبتر.

وبحسب أستراليا، فإن الجمال التي يقدر تعدادها بعشرات الآلاف، تعد وحشية، وتتسبب باستهلاك كميات كبيرة من المياه، وأكل ورق الأشجار، ما يساعد على الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى الحرائق.

وذكرت “ديلي ميل” أن الحكومة ستبدأ بعمليات القتل، غدا الأربعاء، وأضافت أن السكان الأصليين في مناطق تواجد الجمال “أنانغو بيتجانتجارا يانكونيتجاتارا”، هم من طلبوا ذلك.

ونقلت الصحيفة عن أخصائي زراعة الكربون تيم مور، قوله إن الجمال تبث غاز الميثان الضار، والذي يساعد في الاحتباس الحراري.

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها أستراليا بإبادة جماعية لآلاف القطعان من الجمال، وهو ما دفع مربي جمال في دول عربية إلى استقدام آلاف الجمال الأسترالية.

وكانت الحرائق الضخمة في أستراليا، تسببت بمقتل ملايين الحيوانات من أصناف مختلفة.

وقالت تقارير إعلامية دولية إن “حرائق أستراليا تودي بحياة نحو نصف مليار من الحيوانات”.

وأشارت جامعة سيدني، إلى أن “التقديرات تشمل الثدييات والطيور والزواحف التي نفقت، إما بسبب النيران الملتهبة أو بسبب الجوع والعطش، مع ترجيحات بأن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير”. وفقاً لما اورده موقع “عربي21”

وتمتاز أستراليا بتنوع غني في الثدييات، مع وجود أكثر من 300 نوع وسلالة في غاباتها، و81% من هذه الحيوانات تعيش في أستراليا فقط.

روابط ذات صلة

نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكييناستقبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض ،اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع. وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين . كما التقى سمو نائب وزير الدفاع ، كلاً من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو, ومعالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر, ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار. وأعرب سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.

نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكييناستقبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض ،اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع. وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين . كما التقى سمو نائب وزير الدفاع ، كلاً من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو, ومعالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر, ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار. وأعرب سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.
بومبيو: سليماني لم يكن في العراق بمهمة دبلوماسية

بومبيو: سليماني لم يكن في العراق بمهمة دبلوماسية
خالد بن سلمان يلتقي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني

خالد بن سلمان يلتقي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*