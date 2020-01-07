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انطلاق كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل 2020 غرّة فبراير بجوائز تبلغ قيمتها 15 مليون ريال

انطلاق كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل 2020 غرّة فبراير بجوائز تبلغ قيمتها 15 مليون ريال

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انطلاق كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل 2020 غرّة فبراير بجوائز تبلغ قيمتها 15 مليون ريال

انطلاق كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل 2020 غرّة فبراير بجوائز تبلغ قيمتها 15 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=818558
المناطق - واس

حددت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المنظم الرسمي لموسم شتاء طنطورة، مطلع فبراير المقبل موعداً لانطلاق فعاليات الموسم الثاني من كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان 2020)، الذي تنظمه بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، ويعد أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل عالمياً.
وسيُغطي السباق من فئة النجمتين والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 120 كلم على مدى أربع حلقات، تمتد عبر صحراء وجبال العلا الساحرة لتلتقي هيبة هذا السباق مع البيئة المذهلة لوادي العُلا، ويسلط السباق الضوء على جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا في الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي العريق للمملكة العربية السعودية.
وتمتد علاقة العلا بالخيول لآلاف السنين، ولا تزال آثار تلك العُلاقة في النقوش الأثرية على صخور جبل عكمة والأقرع, فقد ظهرت الخيول في الفنون الصخرية التي تنتشر في أنحاء الجزيرة العربية بأشكال وأساليب فنية متعددة، ودل ظهورها المبكر، على الواجهات الصخرية وبأحجام كبيرة تعود لأكثر من 8000 عام، على تطور علاقة الإنسان بالخيل في الجزيرة العربية واستئناسه لها منذ وقت طويل ودوره في التطور الحضاري للبشر.
يذكر أن نسخة العام الماضي من السباق شهدت مشاركة أكثر من 200 متسابق، وتضمنت نخبة من الفرسان من داخل المملكة وخارجها, ويتنافس الفرسان في نسخة هذا العام من السباق على جوائز مالية يبلغ مجموع قيمتها 15 مليون ريال سعودي، وهي من أكبر الجوائز لهذا النوع من السباقات في العالم من حيث القيمة.
وسيقام “ملتقى الفرسان” خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأول من فبراير المقبل، ليسلط الضوء على واحد من أهم الفعاليات الثقافية والرياضية التي تقدمها العلا خلال مهرجان شتاء طنطورة لها العام. ويقدم المهرجان كذلك مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الزوار وتناسب جميع الأذواق، سواء للأفراد أو المجموعات أو العائلات، من مختلف الشرائح.
وانطلقت فعاليات شتاء طنطورة، التي تقام في عطلات نهاية الأسبوع، في 19 ديسمبر 2019 وتستمر حتى 7 مارس 2020. وسيتسنى لضيوف الموسم الثاني هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية التي يحييها فنانون عريقون ممّن تركوا بصمتهم في مجال الفنّ عربياً وعالمياً.
ودعت الهيئة الراغبين بالحضور حجز التذاكر عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.winterattantora.com .

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