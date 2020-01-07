احدث الأخبار

الهلال يحسم كلاسيكو الأهلي بثلاثية
أبرز المواد
 انطلاق كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل 2020 غرّة فبراير بجوائز تبلغ قيمتها 15 مليون ريال
أبرز المواد
 أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين
أبرز المواد
 بومبيو: سليماني لم يكن في العراق بمهمة دبلوماسية
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يلتقي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني
أبرز المواد
 “مصر للطيران” تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بالقبض على شخص وصف أهالي أحدى محافظات المملكة بالخيانة
أبرز المواد
 وزارة الخدمة المدنية تعلن خطط إستراتيجية وبرامج تدريبية لرفع مستوى الأداء الوظيفي في القطاع العام
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يرفض الخطط العسكرية التركية في ليبيا
أبرز المواد
 وفد دولي يزور المحكمة العمالية بالرياض ويطلع على تجربتها القضائية
منطقة الرياض
 أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري
أبرز المواد
الهلال يحسم كلاسيكو الأهلي بثلاثية

الهلال يحسم كلاسيكو الأهلي بثلاثية

أبرز المواد
انطلاق كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل 2020 غرّة فبراير بجوائز تبلغ قيمتها 15 مليون ريال

انطلاق كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل 2020 غرّة فبراير بجوائز تبلغ قيمتها 15 مليون ريال

أبرز المواد
أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!

أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!

أبرز المواد
نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين

نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين

أبرز المواد

الهلال يحسم كلاسيكو الأهلي بثلاثية

الهلال يحسم كلاسيكو الأهلي بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=818561
المناطق - الرياض

حسم الهلال مباراته أمام ضيفه الأهلي بالفوز 3-1 في مؤجلة الجولة الحادية عشر من الجولة الحادية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي جرت بينهما الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود.

وتقدم الهلال أولاً عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 37 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك عمر السومة التعادل للأهلي في الدقيقة 45 بعد انفراده بمرمى عبدالله المعيوف إثر خطأ دفاعي.

وفي الشوط الثاني تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من منح الأفضلية للهلال مستغلاً خطأ دفاعياً ليسجل في شباك ياسر المسيليم في الدقيقة 70، قبل أن يختتم علي البليهي أهداف الهلال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد أن اقتنص عرضية من الركلة الركنية أودعها برأسه في الشباك.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام الفيصلي فيما توقف الأهلي عند 23 نقطة في المركز الرابع.

روابط ذات صلة

انطلاق كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل 2020 غرّة فبراير بجوائز تبلغ قيمتها 15 مليون ريال

انطلاق كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل 2020 غرّة فبراير بجوائز تبلغ قيمتها 15 مليون ريال
أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!

أستراليا تنوي قتل 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص للحد من الاحتباس الحراري!
نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين

نائب وزير الدفاع يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*