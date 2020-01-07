الهلال يحسم كلاسيكو الأهلي بثلاثية

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حسم الهلال مباراته أمام ضيفه الأهلي بالفوز 3-1 في مؤجلة الجولة الحادية عشر من الجولة الحادية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي جرت بينهما الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود.

وتقدم الهلال أولاً عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 37 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك عمر السومة التعادل للأهلي في الدقيقة 45 بعد انفراده بمرمى عبدالله المعيوف إثر خطأ دفاعي.

وفي الشوط الثاني تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من منح الأفضلية للهلال مستغلاً خطأ دفاعياً ليسجل في شباك ياسر المسيليم في الدقيقة 70، قبل أن يختتم علي البليهي أهداف الهلال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد أن اقتنص عرضية من الركلة الركنية أودعها برأسه في الشباك.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام الفيصلي فيما توقف الأهلي عند 23 نقطة في المركز الرابع.