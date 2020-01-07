إيران..اعتقال “56” قياديا بالحرس الثوري.. واختفاء رجل قاسم سليماني

المناطق-الرياض

قال صحفي إيراني يدعى “رامان غفام” إن مصادره داخل الحرس الثوري الإيراني كشفت له اعتقال “56” من قادة الحرس الثوري من قبل منظمة الاستخبارات التابعة الحرس الثوري الإيراني منذ مقتل الإرهابي سليماني وحتى يوم أمس الاثنين.

وأضاف رامان أنه وفقا للمصدر نفسه،فهناك شخصية تعرف باسم “الحاج وحيد”، أكثر رجالات سليماني ثقة في العراق لا يزال مختفياً منذ مقتل سليماني.

وعلى صعيد الانقسام أيضا ظهرت بوادر لعملية انقسام داخل نظام الملالي، حيث هاجمت اليوم عناصر من قوات الباسيج الإيرانية على “إسحاق جهانغيري” النائب الأول للرئيس روحاني في مراسم تشييع سليماني واتهموه هو وحكومة روحاني بالخيانة.

وفي وقت سابق اتهم مسؤول إيراني قبل أيام الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأنه سعيد بمقتل سليماني.

وأضاف المسؤول الإيراني أن عزاء وبكاء روحاني على مقتل قاسم سليماني كان تمثيلية.