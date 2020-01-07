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حضور كثيف لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وارتفاع لنسبة تأجير الخيام بنسبة 400%

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حضور كثيف لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وارتفاع لنسبة تأجير الخيام بنسبة 400%

حضور كثيف لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وارتفاع لنسبة تأجير الخيام بنسبة 400%
http://almnatiq.net/?p=818582

تواصلت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد، وسط كثافة عالية من الحضور ما أدى إلى حراك اقتصادي كبير للمنطقة المحيطة، وارتفاع نسبة إشغال الخيام بنسبة 400%، لتصل إلى حاجز الـ 250 ريالا للخيمة يوميا بعد أن كانت في السابق بمبلغ 50 ريالا.
ووفرت اللجنة المنظمة للمهرجان أكثر من ٦٠٠ خيمة للمستثمرين قبل بدء فعاليات المهرجان في مكان مميز وحيوي بشارع الدهناء التجاري في المهرجان، وبحسب إحصائياتها فقد زادت نسبة الاستئجار أكثر من ٤ أضعاف، حيث يشهد المهرجان يومياً كثافة في الحضور (سواء للمشاركة أو المشاهدة ) ما أدى إلى انتعاش مبيعات المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر.
وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم وأمس كثافة عالية في الحضور تزامناً مع دخوله مراحل الحسم والإثارة، حيث انطلقت مسابقة فئة الصفر اليوم، فيما ستنطلق غداً سباقات الهجن.

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