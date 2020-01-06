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أمير جازان يدشن محطة تنقية المياه بسد وادي ضمد

أمير جازان يدشن محطة تنقية المياه بسد وادي ضمد

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أمير جازان يدشن محطة تنقية المياه بسد وادي ضمد

أمير جازان يدشن محطة تنقية المياه بسد وادي ضمد
http://almnatiq.net/?p=818587
المناطق - فضه عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، محطة تنقية المياه بسد وادي ضمد، وذلك ضمن جولته التفقدية لمحافظة العيدابي التي سيدشن خلالها فعاليات مهرجان العسل الخامس ويفتتح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.
وفور وصول سموه مقر المحطة قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ايذاناً بافتتاح المشروع، مستمعًا لشرح مفصل من الرئيس التشغيلي للقطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله بن سعيد العمري ومدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر عن المحطة التي تبلغ قيمتها الإجمالية ٨٣ مليون ريال بسعة ٢٠ ألف متر مربع، وتخدم محافظات العيدابي والداير بني مالك و فيفا.
بعد ذلك أطلع سمو أمير منطقة جازان على المشروعات التابعة للإدارة العامة لخدمات المياه بجازان في المحافظة التي شملت ثلاثة مشروعات جرى طرحها في مجالات تنفيذ الخطوط الناقلة ووحدات الضخ لإيصال مياه الآبار من وادي ضمد إلى المحطة ومن وادي عمود إلى مركز عمود، وحفر 10 آبار يدوية بوادي ضمد وتنفيذ سد وادي ضمد الجوفي بمبلغ إجمالي ٦٨ مليون ريال، إلى جانب مشروع تنفيذ الخط الناقل من المحطة إلى محافظتي الداير بني مالك و العيدابي الذي تجري ترسيته بأكثر من ٢٦ مليون ريال، ومشروع تنفيذ مأخذ المياه الخام على سد وادي ضمد الجاري تنفيذه بمبلغ ٢٥ مليون ريال.
عقب ذلك قام سموه بجولة على المحطة، اطلع خلالها على ما تتضمنه من إمكانيات وفرتها القيادة الرشيدة أيدها الله خدمة لأبناء المحافظة ومحافظات القطاع بوجه عام.
حضر حفل التدشين وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المسؤولين.

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