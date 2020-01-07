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بمتابعة محافظ الخفجي .. انطلاق حملة “شرقية بلا سيارات تالفة

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بمتابعة محافظ الخفجي .. انطلاق حملة “شرقية بلا سيارات تالفة

بمتابعة محافظ الخفجي .. انطلاق حملة “شرقية بلا سيارات تالفة
http://almnatiq.net/?p=818600

بعد تدشين سمو أمير الشرقية للحملة ميدانياً في حاضرة المنطقة الشرقية، انطلقت حملة إزالة السيارات التالفة بمحافظة الخفجي صباح هذا اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع و رئيسبلدية الخفجي المهندس محمد بن لزام الحميداني.

وقد باشرت الفرق الميدانية في محافظة الخفجي أعمال الحملة ابتداءً من منطقة الصناعية، أولى محطات الحملة، ومن المخطط أن تتوسعتدريجياً لتصل إلى مختلف أحياء المحافظة.

فيما أكد محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، أن دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، خلف النجاحات التي نراهااليوم على أرض الميدان، مستشعراً لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المحافظة والأحياء.

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