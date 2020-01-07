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وزير الصناعة يطلع على جهود مدينة “العلوم والتقنية” في دعم الابتكار

وزير الصناعة يطلع على جهود مدينة “العلوم والتقنية” في دعم الابتكار

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وزير الصناعة يطلع على جهود مدينة “العلوم والتقنية” في دعم الابتكار

وزير الصناعة يطلع على جهود مدينة “العلوم والتقنية” في دعم الابتكار
http://almnatiq.net/?p=818606

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أمس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، حيث كان في استقباله رئيس المدينة الدكتور أنس بن فارس الفارس، وعدد من مسؤولي المدينة.
ورحب الدكتور الفارس في مستهل اللقاء بالوزير الخريف، مقدماً لمعاليه شرحاً عن المدينة ودورها في دعم البحث العلمي من خلال برامج دعم الجامعات والمراكز البحثية وأنشطة البحث والتطوير في المؤسسات ومراكز البحوث الوطنية الحكومية والخاصة، والمساهمة في تطوير النشاط البحثي الرصين لتحقيق أهداف حيوية محددة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية ووطنية تخدم توجهات المملكة نحو تعزيز وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وتعرف معاليه على المشروعات البحثية التي تجريها المدينة من خلال معاهدها ومراكزها الوطنية وبرنامج مراكز التميز المشتركة ‏في عدد من قطاعات التنمية بهدف دعم وتطوير المحتوى المحلي.
وأكد الدكتور الفارس أن المدينة سعت إلى تقديم خدماتها التجارية والابتكارية لتحقيق أهداف التنمية والتطوير ومعالجة التحديات التي تواجه ضعف منظومة الابتكار والمحتوى المحلّي التقني بالمملكة من خلال تسويق خدمات المختبرات، وخدمات تقنية المعلومات، والاستشارات الفنية وتسويق منتجات البحث والتطوير، ونقل التقنية، والحاضنات والمسرعات، والاستثمار في التقنيات، والتصنيع المتقدم.
بعد ذلك زار معالي وزير الصناعة مركز الابتكار للصناعة الرابعة، واستمع إلى شرح عن جهود المدينة في رفع القدرات التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج “كامن” الذي يقدم خدمات التدريب والتصميم والهندسة العكسية والمساعدة على تصنيع النماذج الأولية للمنتجات، بالإضافة إلى تقديم استشارات فنية لتطوير منتجات الشركات، مستمعا إلى نبذة عن مركز القدرات للصناعة الرابعة بالمدينة الصناعية الثانية في الرياض المشترك مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” ، الذي سيتم افتتاحه في الربع الثاني من العام 2020م، وسيكون نواة التحول الرقمي للمصانع في المملكة من خلال الخدمات الاستشارية التي سيقدمها للمصانع التي تخطط للتحول الرقمي.
وتخلل جولة معاليه في المدينة زيارة معامل الطيران الخاص بإنتاج منظومات الطائرات بدون طيار “صقر1″ و”صقر 2 ” و”صقر 4″، وطائرات سرب “النورس” وطائرة الهيلوكوبتر R22، بالإضافة إلى بعض أعمال ورش تصنيع هياكل الطائرات، ومختبر الجينوم السعودي، الذي يحتوي على تقنيات لها قدرة على معاينة وقراءة الجينوم والشفرات الوراثية بمختلف المستويات، ويوفر خدمات التسلسل الوراثي وخدمات تحليل المعلومات الوراثية المتعلقة بها، ومختبر الغرف النقية الذي يقدم خدماته لمعاهد المدينة والجامعات والشركات التجارية المحلية والصناعات الوطنية، ومختبر الشبكات الكهربائية الذكية للأبحاث والتطوير المشترك بين المدينة والشركة السعودية للكهرباء الخاص بإجراء الاختبارات كاختبارات أنظمة القياس واتخاذ القرار والتحكم في شبكات التوزيع وكذلك التمثيل الرقمي اللحظي للشباكات الذكية.

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