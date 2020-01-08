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أمين “الجامعة العربية” يبحث التدخلات الخارجية بالمنطقة مع وزير خارجية الصين

أمين “الجامعة العربية” يبحث التدخلات الخارجية بالمنطقة مع وزير خارجية الصين

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أمين “الجامعة العربية” يبحث التدخلات الخارجية بالمنطقة مع وزير خارجية الصين

أمين “الجامعة العربية” يبحث التدخلات الخارجية بالمنطقة مع وزير خارجية الصين
http://almnatiq.net/?p=818613
المناطق - الرياض

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، الذي يزور القاهرة حاليًا بصحبة وفد رفيع المستوى من المسؤولين الصينيين.
وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تقديره لعلاقات العمل المتنامية بين جامعة الدول العربية والصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار منتدى التعاون العربي الصيني الذي تأسس عام 2004، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين وأهميتها لهما.
وأضاف البيان أن الأمين العام أعرب عن تطلعه إلى عقد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مطلع يوليو المقبل بالأردن، مشيداً بعلاقات التنسيق والتعاون بين الجانبين التي تستند إلى الثقة المتبادلة ورغبة حقيقية في تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز المصالح المتبادلة بين الصين والعالم العربي.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والدولية، وأن أبو الغيط استعرض الوضع الحالي بالمنطقة وما تمر به من أزمات، خاصة في ضوء التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة وانعكاساته المحتملة على أمن واستقرار المنطقة وما تمثله التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية من مُشكلات ضخمة تُفاقم من حدة الأزمات والصراعات في المنطقة.
وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك الوضع في ليبيا، وما تمثله التدخلات الأجنبية من تعقيدات ومخاطر تُزيد من عُمق الأزمة في هذا البلد العربي.
وأوضح البيان أن الحوار تطرق كذلك إلى مسألة وضع مسلمي الايجور في إقليم شينجيانج الصيني، وما تقوم به الحكومة الصينية على هذا الصعيد.
من جانبه أعرب وزير خارجية الصين، وفقا للبيان، عن تقديره للجانب العربي على دعمه مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها، بالإضافة إلى دعمه مبادرة الحزام والطريق التي تسهم في تعزيز التعاون العربي الصيني في العديد من المجالات كالتجارة والتنمية والبنية التحتية والاستثمار.

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