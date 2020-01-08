الذهب يواصل ارتفاعه مع توترات الشرق الأوسط .. وذروة جديدة للبلاديوم

المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس ، مع استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بلغ البلاديوم ذروة جديدة قبل أن يتراجع.

وبحسب “رويترز”، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1569.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 0.7 في المائة في وقت سابق من الجلسة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في زهاء شهر. وفي الجلسة السابقة، لامست الأسعار 1582.59 دولار، أعلى مستوياتها منذ نيسان (أبريل) 2013.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1571.10 دولار.

وأججت التحذيرات من ضربات جديدة والتوعد بالرد من جانب الولايات المتحدة وإيران بواعث القلق من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، ما أفضى إلى دعوات داخل الكونجرس الأمريكي لسن قانون لمنع الرئيس دونالد ترمب من الدخول في حرب مع إيران.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى أناند راثي للأسهم والسمسرة في مومباي “لا يوجد تصعيد في الموقف الجيوسياسي، لكن التوترات لم تنحسر بالكامل، ولهذا السبب وبعد تصحيح جيد في الذهب، انتعشت الأسعار”.