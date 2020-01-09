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ناسا ترصد “مجرة جودزيلا” عملاقة باستخدام تلسكوب هابل

ناسا ترصد “مجرة جودزيلا” عملاقة باستخدام تلسكوب هابل
http://almnatiq.net/?p=818630
المناطق - الرياض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا)، أن علماءها نجحوا في رصد “مجرة جودزيلا” عملاقة باستخدام مقراب “هابل” الفضائي.
وأفاد معهد علوم تلسكوب الفضاء، بولاية ماريلاند الأمريكية، بأن هذه المجرة ربما كانت أكبر مجرة معروفة لدى العلماء في الفضاء القريب.
وأوضح العلماء أن حجم المجرة التي أعطوها التصنيف الرسمي «UGC 2885» و منحوها لقب “مجرة جودزيلا” يبلغ حجم مجرة درب اللبانة مرتين ونصف، وتحتوي على عشرة أمثال عدد نجوم مجرة درب اللبانة.
وحسب الباحثين، فإن هذه المجرة التي اكتشفوها حديثا تبعد عن الأرض نحو 232 مليون سنة ضوئية وأنها ربما كانت موجودة بالفعل وبشكل هادئ نسبيا منذ مليارات السنوات.
ويعتزم الباحثون الآن معرفة كيف أصبح هذا التجمع من النجوم والأنظمة الكوكبية وغيرها من الأجرام الفضائية كبيرا بهذا الحجم.
ولم يستبعد الباحثون أن يكون السبب في ذلك هو أن المجرة تقع بشكل منعزل نسبيا.

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