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إعداد التصاميم النهائية لتنفيذ مشروع سكة حديد الخليج

إعداد التصاميم النهائية لتنفيذ مشروع سكة حديد الخليج
http://almnatiq.net/?p=818631
المناطق - الرياض

تعتزم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تجربة المنظمة الأوروبية للنقل الدولي بالسكك الحديدية “أوتيف”، في وضع اللوائح التنظيمية والتشريعية لمشروع سكة الحديد لدول الخليج عبر أربع وثائق، في وقت يجري فيه إعداد التصاميم النهائية لتنفيذ المشروع.
وقال وفقا لـ”الاقتصادية” خليفة العبري؛ مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، “إن العمل جار على تنفيذ أجزاء من المشروع في بعض الدول الأعضاء مثل السعودية بطول 198 كيلو مترا، وجزء من مسار الشبكة داخل الإمارات بطول يتجاوز 135 كيلو مترا، بعد تنفيذ ما طوله 265 كيلو مترا داخل الدولة نفسها.
وأشار إلى أنه تم تحديد مسارات المشروع في كل دولة، فيما يتم الآن إعداد التصاميم النهائية والشروط الفنية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع في عدد من الدول، مشيرا إلى أن فرق العمل الفنية والتشغيلية والتشريعية المنبثقة عن لجنة المشروع تواصل اجتماعاتها لاستكمال الملاحق الفنية لتنفيذ وتشغيل المشروع.

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