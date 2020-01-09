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ليفربول يختار “هدف العقد”.. بقدم صلاح

ليفربول يختار “هدف العقد”.. بقدم صلاح
http://almnatiq.net/?p=818637
المناطق - الرياض

اختار نادي ليفربول الإنجليزي هدف النجم المصري محمد صلاح في 2018، هدفا للعقد بالنسبة للنادي، وذلك بعد تصويت أجراه الموقع الرسمي للنادي.

وجاء هدف صلاح بمرمى توتنهام هوتسبر، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عام 2018، في المركز الأول بالتصويت للقب “هدف العقد”.

واختار الموقع الرسمي لليفربول هدفا من كل عام من الأعوام الـ10 الأخيرة، تنافست على لقب “هدف العقد” الذي ذهب لصالح صلاح.

وجاء هدف النجم المصري في فبراير 2018، بعدما استلم صلاح الكرة على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، قبل أن يخدع 4 مدافعين بحركة سلسة، ويودع الكرة في الشباك، في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك أكثر من 40 ألف شخص في التصويت، ليحصد هدف صلاح أعلى نسبة من الأصوات، متفوقا على هدف البلجيكي ديفوك أوريغي في مرمى برشلونة الموسم الماضي، وهدف الألماني إيمري جان في مرمى واتفورد بضربة مقصية في 2017.

كما تفوق هدف صلاح في مرمى السبيرز على أهداف مبهرة لنجوم ليفربول، بينها 3 أهداف لنجم الفريق السابق، لويس سواريز في أعوام 2011 و2012 و2013.

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