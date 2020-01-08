احدث الأخبار

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق خلال الساعات القادمة !
أبرز المواد
 صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة
أبرز المواد
 صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء
أبرز المواد
 الصين تقول إن طائراتها لن تحلق فوق العراق وإيران بسبب التوتر
أبرز المواد
 اليوم .. غصن يكشف مخطط «انقلاب» أطاح به من تحالف رينو – نيسان – ميتسوبيشي
أبرز المواد
 #عاجل.. مصدر لCNN: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الصاروخي الإيراني
أبرز المواد
 قطع ذيل الميليشيات.. ماذا تعني سيطرة الجيش الليبي على سرت؟
أبرز المواد
 البنتاجون: خسائر مادية محدودة جراء القصف الإيرانى
أبرز المواد
 بودرة التلك والسرطان.. دراسة تكشف “القول الفصل”
أبرز المواد
 أول تعليق من ترامب على هجمات إيران التي طالت قواعد عسكرية أمريكية
أبرز المواد
 ظريف بعد الهجوم على عين الأسد: انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد
أبرز المواد
 رسميا.. ماني أفضل لاعب أفريقي في 2019
أبرز المواد
“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق خلال الساعات القادمة !

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق خلال الساعات القادمة !

أبرز المواد
صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة

صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة

أبرز المواد
صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

أبرز المواد
الصين تقول إن طائراتها لن تحلق فوق العراق وإيران بسبب التوتر

الصين تقول إن طائراتها لن تحلق فوق العراق وإيران بسبب التوتر

أبرز المواد

بودرة التلك والسرطان.. دراسة تكشف “القول الفصل”

بودرة التلك والسرطان.. دراسة تكشف “القول الفصل”
http://almnatiq.net/?p=818647
المناطق - الرياض

بعد مخاوف من دور محتمل لبودرة التلك في إصابات السيدات بالأورام الخبيثة، خلصت دراسة أشرفت عليها الحكومة الأميركية إلى عدم وجود علاقة قوية تربط بين هذه البودرة وسرطان الرحم.

النتائج التي نشرت الثلاثاء في مقال افتتاحي في مجلة الجمعية الأميركية للعلوم، بعد دراسة شملت ربع مليون سيدة، وصفت بأنها “مطمئنة بشكل عام”.

وقالت كيتي أوبراين كبيرة الباحثين المشاركين في الدراسة، كبيرة باحثين في المعهد الوطني للصحة البيئية: “هذه أفضل بيانات توصلنا إليها في هذا الصدد”.

ودفعت المخاوف الصحية بشأن بودرة التلك آلاف السيدات لإحالة دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية، بزعم دخول الحرير الصخري في إنتاج البودرة، مما أدى إلى إصابتهن بالسرطان.

والتلك مادة معدنية تشبه في تركيبها الحرير الصخري المعروف كمسبب للإصابة بالسرطان، وكلاهما يتم استخراجه أحيانا من نفس المناجم.

وكانت شركات إنتاج مستحضرات التجميل قد وافقت عام 1976 على التأكد من أن بودرة التلك التي تنتجها لا تحتوي على كميات يمكن رصدها من الحرير الصخري.

وكانت دراسات أصغر حجما حققت في وجود رابط محتمل بين بودرة التلك والسرطان، خلصت إلى نتائج متضاربة، رغم أن معظمها لم يجد دليلا واضحا.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق خلال الساعات القادمة !

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق خلال الساعات القادمة !
صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة

صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة
صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*