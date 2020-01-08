اليوم .. غصن يكشف مخطط «انقلاب» أطاح به من تحالف رينو – نيسان – ميتسوبيشي

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يعتزم كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، الكشف عن أسماء أشخاص، قال “إنهم وراء انقلاب أطاح به من رئاسة ذلك التحالف”.

وأوضح غصن أن من بين هؤلاء الأشخاص “بعض مسؤولي الحكومة اليابانية”، حسبما أفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء.

وقال “إن لديه أدلة ووثائق تثبت أن عملية إلقاء القبض عليه كانت مخططا لإسقاطه، لأنه كان يرغب في دمج “نيسان موتور” مع “رينو إس أيه”، وفقا لما نقلته “الألمانية”.

ومن المقرر أن يعقد غصن، وهو مواطن لبناني، مؤتمرا صحافيا اليوم، ليقدم روايته بشأن تلك التطورات.

وكان قد تم القبض على غصن في اليابان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 لاتهامه في جرائم مالية، وجرى الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته التي كان من المقرر أن تبدأ هذا العام.

وتردد أن غصن فر عن طريق إسطنبول إلى لبنان، التي ليس لديها أي اتفاق مع اليابان بشأن تسليم المجرمين.