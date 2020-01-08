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ظريف بعد الهجوم على عين الأسد: انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد

ظريف بعد الهجوم على عين الأسد: انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد
http://almnatiq.net/?p=818660
المناطق_وكالات

أعلنت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الحرس الثوري وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق

وقالت الوكالة إن الهجوم “يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني”، القيادي البارز في الحرس الثوري، فجر الجمعة، في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد، فيما حذر الحرس الثوري واشنطن من الرد على القصف

وأوضحت الوكالة أن الهجوم تم بصواريخ بالستية، ونشرت مقطع فيديو للهجوم في موقعها الرسمي

ونقلت الوكالة بيانا للحرس الثوري، قال فيه إنه استهدف قاعدة عين الأسد بعشرات الصواريخ، وحذر الولايات المتحدة من الرد على هذا الهجوم

وأعلنت وسائل إعلام عراقية، عن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم قوامه ما لا يقل عن 13 صاروخا

وتستضيف القاعدة التي تقع شمالي العاصمة بغداد، قوات أميركية، في محافظة الأنبار التي شهدت حربا ضروسا لطرد تنظيم “داعش” منها

وقال مسؤول أميركي إنه “لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي”

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية عن مسؤول أميركي، قوله إن “القوات الأميركية تتعرض لهجمات إيرانية باستخدام صواريخ بالتسية وصواريخ بعيدة المدى” في قاعدة عين الأسد

وأضافت الشبكة أن الهجوم “استهدف أكثر من موقع” بما فيها القاعدة

وأفادت وكالت سبوتنيك، نقلا عن مصدر عسكري: أن الطائرات الإيرانية انطلقت من مطارات إيران ردا على انطلاق الطائرات الأمريكية من قاعدة في دولة خليجية وتحلق الآن في أجواء البلاد

بعد الهجوم.. قيادات أمريكية تصل البيت الأبيض

بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين أميركيتين في الأنبار وأربيل، وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان إلى البيت الأبيض في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء، بالتوقيت الأميركي

وذكرت متحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، بأن بنس على اتصال بقادة الكونغرس

من جهة أخرى، أفادت إدارة الطيران الفدرالية بأنها تتابع الوضع لتحديد المخاطر المحتملة على أمن الطيران في المنطقة

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