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صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

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صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء
http://almnatiq.net/?p=818672
المناطق_الرياض

أظهرت بعض الصور، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء، وسط ترجيحات بمقتل جميع ركابها الـ180

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء أفادت، في وقت سابق الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا. الطائرة، وهي من نوع بوينغ 737، تحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني

الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران، فيما رجح مسؤول إيراني مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط الطائرة، وهي مشتعلة، محدثاً انفجاراً كبيراً فور اصطدامها بالأرض

رئيس الهلال الأحمر الإيراني، من جهته، استبعد وجود ناجين من حادث تحطم الطائرة الأوكرانية

وأفادت وكالة “إيسنا” للأنباء بتحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف

ونقلت الوكالة شبه الحكومية عن مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، قوله إنّ 10سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، من دون أن تورد في الحال أي حصيلة

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