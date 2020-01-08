احدث الأخبار

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق خلال الساعات القادمة !
أبرز المواد
 صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة
أبرز المواد
 صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء
أبرز المواد
 الصين تقول إن طائراتها لن تحلق فوق العراق وإيران بسبب التوتر
أبرز المواد
 اليوم .. غصن يكشف مخطط «انقلاب» أطاح به من تحالف رينو – نيسان – ميتسوبيشي
أبرز المواد
 #عاجل.. مصدر لCNN: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الصاروخي الإيراني
أبرز المواد
 قطع ذيل الميليشيات.. ماذا تعني سيطرة الجيش الليبي على سرت؟
أبرز المواد
 البنتاجون: خسائر مادية محدودة جراء القصف الإيرانى
أبرز المواد
 بودرة التلك والسرطان.. دراسة تكشف “القول الفصل”
أبرز المواد
 أول تعليق من ترامب على هجمات إيران التي طالت قواعد عسكرية أمريكية
أبرز المواد
 ظريف بعد الهجوم على عين الأسد: انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد
أبرز المواد
 رسميا.. ماني أفضل لاعب أفريقي في 2019
أبرز المواد
“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق خلال الساعات القادمة !

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق خلال الساعات القادمة !

أبرز المواد
صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة

صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة

أبرز المواد
صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

أبرز المواد
الصين تقول إن طائراتها لن تحلق فوق العراق وإيران بسبب التوتر

الصين تقول إن طائراتها لن تحلق فوق العراق وإيران بسبب التوتر

أبرز المواد

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق خلال الساعات القادمة !

http://almnatiq.net/?p=818674
المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف،نجران) و سماء غائمة جزئياً قد تهطل منها امطار متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة

صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة
صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء
الصين تقول إن طائراتها لن تحلق فوق العراق وإيران بسبب التوتر

الصين تقول إن طائراتها لن تحلق فوق العراق وإيران بسبب التوتر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*