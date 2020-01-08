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أكثر من 56 ألف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات الإرشاد والتثقيف والتوجيه المهني التي تقدمها “سُبل” في 2019

أكثر من 56 ألف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات الإرشاد والتثقيف والتوجيه المهني التي تقدمها “سُبل” في 2019

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صورة أشلاء ومقتنيات ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت صباح الأربعاء بعد اشتعالها في الهواء

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أكثر من 56 ألف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات الإرشاد والتثقيف والتوجيه المهني التي تقدمها “سُبل” في 2019

أكثر من 56 ألف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات الإرشاد والتثقيف والتوجيه المهني التي تقدمها “سُبل” في 2019
http://almnatiq.net/?p=818683
المناطق_الرياض

تجاوزت أعداد المستفيدين من بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سُبل)، في العام المنصرم (2019م)، أكثر من 56 ألف سعودي وسعودية استفادوا من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها البوابة للطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، حيث تهدف البوابة إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق مؤخرا بوابة (سُبل) المطورة على الرابط https://subol.sa ، والتي تساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

كما تهدف “سبل” إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الارشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد “سبل” في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات.

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