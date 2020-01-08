هل كان القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد مشهدا من مسرحية حفظ ماء الوجه؟

المناطق-يوسف المطيري

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، أسفرت عن إصابات بين العراقيين فقط.

بينما يقول مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني “حميد رضا مقدم فر” إن 80 عسكريا أمريكيا على الأقل، لقوا مصرعهم في قاعدة “عين الأسد” إثر القصف الصاروخي، مضيفا أن “الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق”.

من جانبه قال الجيش العراقي اليوم الأربعاء أن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الأنبار بغرب البلاد وقاعدة في أربيل عاصمة كردستان العراق دون وقوع إصابات.

وفي ذات الصدد أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بعدم وقوع خسائر ضمن القوات العراقية جراء القصف الإيراني الذي استهدف قاعدتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

بدورها أكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء عدم إصابة أي من قواتها في الضربة الصاروخية الإيرانية على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأمريكية.

وبالعودة للإعلام الإيراني نقلت “وكالة أنباء فارس” شبه الرسمية صورة قالت إنها للحظة الهجوم على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل بالعراق تضم قوات أمريكية إلا أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي ووجدوا أنها نفسها التي نشرتها الوكالة عام 2017م وقالت حينها انها لحظة إطلاق الصواريخ الإيرانية على مقار داعش في دير الزور.

وفي حين تتضارب الأخبار الواردة حول الضربة الإيرانية لقاعدة عين الأسد إلا أن تقارير أكدت أن طهران ابلغت واشنطن عبر وسطاء انها ستقوم بقصف قاعدة عين الاسد في الانبار بالعراق لحفظ ماء وجهها، ومن ثم الإعلان ان هذا هو الرد الذي توعدت به على مقتل سليماني لذلك اخلت أمريكا القاعدة قبل القصف بساعات، وهذا ما يثبته عدم تسجيل أي خسائر بشرية في القوات الأمريكية جراء هذا القصف المسرحي الذي قيل أنه استخدم فيه “22” صاروخ.