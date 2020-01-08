بريطانيا تدين الهجوم الإيراني “المتهور” على القوات الأمريكية في العراق

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أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن إدانة بلاده للهجمات الصاروخية الإيرانية التي وصفها بالمتهورة على قاعدتين عسكريتين تستخدمها القوات الأمريكية في العراق

واستيقظ العالم فجر الأربعاء على أنباء الهجوم على القوات الأمريكية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية الأسبوع الماضي

وقال راب: “ندين هذا الهجوم على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف (الدولي) بما فيها قوات بريطانية”. وأضاف: “نشعر بالقلق إزاء تقارير عن عن وقوع خسائر واستخدام صواريخ بالستية”

وحث راب إيران على عدم التصعيد وعدم تكرار مثل تلك “الهجمات المتهورة” مؤكداً أن وقوع حرب في الشرق الأوسط لن يفيد سوى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)

وأعلنت بغداد سقوط 22 صاروخاً إيرانياً على أراضيها مؤكدة عدم وقوع خسائر في صفوفها بينما أعلن البنتاغون الأمريكي أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق

وأوضح البنتاغون أنه يجري “تقييما أولياً للخسائر” ويدرس “الردّ” على الهجوم دون الحديث عن أي خسائر أو إصابات ضمن صفوف الجنود الأمريكيين