أمير القصيم يزور مهرجان ربيع بريدة 41

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, “مهرجان ربيع بريدة 41” ، والمقام بتنظيم من أمانة منطقة القصيم بمشاركة 12 جهة حكومية و80 فعالية متنوعة, بمنتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف العام على المهرجان أمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع, ومدراء الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ثم اقيم حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم, ثم القى رئيس اللجنة الإشرافية على المهرجان الدكتور منصور المشيطي كلمه أشار من خلالها الى أن زيارة سموه حافز كبير لتعزيز وتنمية العمل في مهرجان ربيع بريدة, مؤكداً على أن عدد الزوار اليومي الذي يتم تسجيله بالمهرجان يفوق 25 ألف زائر وزائرة, مبيناً أن هذا العدد يؤكد المكانة المهمة والمؤثرة التي يمتاز بها المهرجان باعتباره احد العلامات الفارقة على خارطة السياحة البيئية بين مهرجانات المملكة, مقدماً شكره لكافة الجهات الحكومية والفرق الاشرافية المشاركة.

عقب ذلك شاهد سموه عرضاً للقوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية” في سماء مدينة الطرفية السياحية, قدم من خلالها الفريق عدداً من العروض المختلفة في سماء المهرجان, بعد ذلك توجه سموه إلى الاطلاع على اكثر من 12 معرضاً للجهات الحكومية ، كما اطلع سموه على أكثر من250 ركناً مختلفاً قدم من خلالها التكاملية والتثقيف والترفيه بقالب هادف ومتنوع والتي اشتملت على أكثر من 80 فعالية متنوعة ترويجية وترفيهية ورياضية وثقافية, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والمؤسسات الأهلية والخاصة, بالإضافة إلى اطلاع سموه على السوق الشعبي ومناشط الحرفيين والحرفيات وفعالية القطين والركن الحجازي وغيرها من الفعاليات.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, عن فخره واعتزازه بمثل هذه النشاطات السياحية والاقبال الكبير من مواطني المملكة العربية السعودية على مهرجان ربيع بريدة 41, مشيراً على أن هذا الاقبال يعكس ما تمتاز به المنطقة من أجواء استثنائية مساهمة لنماء السياحة الشتوية بها.

وأشاد سموه بما قدمه الصقور السعودية من جهود والذين ابدعوا كل الابداع في الاستعراض في سماء مدينة بريدة, مثمناً جهود أمانة منطقة القصيم بقيادة المهندس محمد المجلي وكافة زملائه في إقامة هذا المهرجان وغيره من نشاطات بالشراكة مع كافة القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة, مؤكداً على أن مشاركة شباب وفتيات الوطن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنامي المشاريع في مثل هذه المهرجانات يعطي دلالة واضحة على الأقبال الكبير على مثل هذه الفعاليات من خلال وجود مخرجات وفرص عمل, مبيناً على أن وجود أكثر من 25 ألف سائح وسائحة يومياً في مدينة الطرفية السياحية يثبت جودة السياحة الشتوية بالمنطقة خاصة خلال فترة العطل القصيرة, وأن هذه المهرجانات لاتخدم المنطقة فحسب بل تخدم كافة انحاء المملكة.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم 45 مشاركاً والجهات الحكومية والأمنية المشاركة وفريق العمل وشركاء النجاح, وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.