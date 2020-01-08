غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات الوطنية

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نُظّمت غرفة الأحساء ممثلة بوحدة توطين الوظائف، بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء (تمكين) والمعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان)، لقاء وظيفي بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات الوطنية الرائدة، وذلك خلال صباح ونهار يوم الثلاثاء 12/05/1441هـ الموافق 07/01/2020م، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

شهد اللقاء طرح عدد من فرص العمل المتنوعة على الشباب السعودي بالأحساء، ضمت الوظائف المهنية التالية: فاحص ميكانيكي، فاحص كهربائي، فاحص لحام، فاحص مدني وفاحص اختبارات غير اتلافيه، وذلك وفقًا لشروط عدة، أهمها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة بمعدل تراكمي قدره 70 كحد أدنى (تخصص علمي، صناعي).

كما ضمت الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على مستوى قياس بمعدل 65% كحد أدن، وكذلك ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت (توطين)، بالإضافة إلى أن يكون عمر المتقدم أقل من 23 سنة، وأن يكون لائقًا طبيًا فضلًا عن اجتياز اختبار القبول والمفاضلة.

ويأتي هذا اللقاء الوظيفي ضمن خطط وبرامج التدريب والتوظيف وتوطين الوظائف التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام، والتي تهدف إلى رفع تنافسية العمالة الوطنية وتوظيف أبناء وبنات الأحساء ودفع تطبيق سياسات توطين الوظائف وبرامج السعودة بمنشآت القطاع الخاص.

يُشار إلى إن غرفة الأحساء تعمل وفقًا لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التدريب والتوظيف والتأهيل والتطوير والإرشاد المهني لقوى العمل السعودي من الجنسين، ولمنشآت القطاع الخاص الوطني، بما يسهم في تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الأحساء.