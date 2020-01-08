25743 مستفيد من المختبر وبنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي

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قدم مختبر بنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي خدماته لـ25,743 مستفيد شملت الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم و الهرمونات والفيروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة.​

إضافة إلى البرامج التثقيفية لتوعيتهم ومدى معرفتهم عن هذه الفحوصات وأهميتها في الكشف عن الفيروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد، وتشخيص المشكلات الصحية، والوقاية منها.​

كما نفذ بنك الدم حملات تبرع بالدم لرفع معدل مخزون بنك الدم بالمستشفى