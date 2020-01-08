قدم مختبر بنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي خدماته لـ25,743 مستفيد شملت الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم و الهرمونات والفيروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة.
إضافة إلى البرامج التثقيفية لتوعيتهم ومدى معرفتهم عن هذه الفحوصات وأهميتها في الكشف عن الفيروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد، وتشخيص المشكلات الصحية، والوقاية منها.
كما نفذ بنك الدم حملات تبرع بالدم لرفع معدل مخزون بنك الدم بالمستشفى
25743 مستفيد من المختبر وبنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي
قدم مختبر بنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي خدماته لـ25,743 مستفيد شملت الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم و الهرمونات والفيروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة.
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