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25743 مستفيد من المختبر وبنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي

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25743 مستفيد من المختبر وبنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي

25743 مستفيد من المختبر وبنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي
http://almnatiq.net/?p=818707
المناطق_حفر الباطن

قدم مختبر بنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي خدماته لـ25,743 مستفيد شملت الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم و الهرمونات والفيروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة.​
إضافة إلى البرامج التثقيفية لتوعيتهم ومدى معرفتهم عن هذه الفحوصات وأهميتها في الكشف عن الفيروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد، وتشخيص المشكلات الصحية، والوقاية منها.​
كما نفذ بنك الدم حملات تبرع بالدم لرفع معدل مخزون بنك الدم بالمستشفى

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