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محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة

محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة

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محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة

محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة
http://almnatiq.net/?p=818710
المناطق_الخفجي

تفقد محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع و رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني وأعضاء لجنة إزالة السيارات التالفة، والمُشكلّة من قبل المحافظة وبلدية محافظة الخفجي والشرطة والمرور  للاطلاع على سير المشروع وللتأكد من عدم وجود عقبات أو صعوبات تواجه العاملين.

‏وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن اللجنة قامت مؤخراً في إزالة السيارات التالفة والهياكل في بعض أنحاء محافظة الخفجي.

وأكد الحميداني أنه و منذ بدء هذه الحملة تم رفع عدد 360 من السيارات التالفة في أنحاء المحافظة.

وأشار أن هذه الجولة ‏تأتي ضمن برامج البلدية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالتخلص من هذه الهياكل والسيارات من الأحياء.

وشدد المهندس الحميداني على كافة ملاك هذه السيارات ضرورة التعاون مع البلدية والجهات المعنية بسرعة إزالتها من الشوارع والأحياء السكنية والتي تشكل تشوهاً بصرياً للمحافظة, وتحول البعض منها إلى مكب للنفايات في بعض المواقع.

وفِي نهاية الجولة قدم الحميداني شكره لمحافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع على اهتمامه ووقوفه على متابعة سير الأعمال المنجزة بالمحافظة، كما قدم شكره لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة في مكافحة التشوهات البصرية.

كما أهاب بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن السيارات التالفة، وتقديم الملاحظات على الخدمات البلدية من خلال مركز بلاغاتي 940 

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