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أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر
http://almnatiq.net/?p=818716
المناطق - الرياض

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك اليوم الأربعاء إن المنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج البلاد مستمر.

وقال باركيندو على هامش مؤتمر في أبوظبي “من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال”.

وقال إنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100% بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية. “لا نتوقع حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من العراق”.

وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة. “مقياسنا هو مخزونات النفط لا أسعاره”.

وقال باركيندو أن فائض الطاقة الإنتاجية للنفط حاليا نحو 3-3.5 مليون برميل يومياً.

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